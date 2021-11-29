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Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında geldi - Son Dakika

Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında geldi

29.11.2021 09:49

Uçağın iniş takımlarına girerek yaklaşık 2 buçuk saatlik yolculuk yaptı. ABD'nin Miami kentine iniş yapan uçakta ki 26 yaşındaki şahıs, Gümrük ve Sınır Memurları tarafından yakalandı.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD'nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı.

2.5 SAAT SÜRDÜ

İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Amerika, Guatemala, Miami, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında geldi - Son Dakika Dünya


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