Fransa'da yapılan bir sosyal deney, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal deney kapsamında küçük bir çocuk, başka bir adam tarafından insanların önünden kaçırıldı. Bu anlarda da gizli kamera kayıt yaptı.
Videoda, çocuğun kaçırılma anlarının yer aldığı dakikalarda Fransız vatandaşlar, kaçırılan çocuk için hiçbir müdahalede bulunmadan yoluna devam ettikleri görüldü. Bazı kişiler çocuğun kaçırıldığı yöne baksa da yollarına devam etti.
Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yoldakilerin umursamaz tavırlarına dikkat çekerek, yapılan yanlış olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı - Son Dakika