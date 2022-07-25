Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı - Son Dakika
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Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı

25.07.2022 16:07

Fransa'da gerçekleştirilen sosyal deneyde, gündüz vakti insanların gözü önünde çocuk kaçırıldı. Gizli kamera ile çekilen görüntülerde, insanların çocuğun kaçırılmasına karşı tepkisiz kaldığı görüldü. Kullanıcılar, yoldakilerin umursamaz tavırlarına tepki gösterdi.

Fransa'da yapılan bir sosyal deney, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal deney kapsamında küçük bir çocuk, başka bir adam tarafından insanların önünden kaçırıldı. Bu anlarda da gizli kamera kayıt yaptı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Videoda, çocuğun kaçırılma anlarının yer aldığı dakikalarda Fransız vatandaşlar, kaçırılan çocuk için hiçbir müdahalede bulunmadan yoluna devam ettikleri görüldü. Bazı kişiler çocuğun kaçırıldığı yöne baksa da yollarına devam etti.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yoldakilerin umursamaz tavırlarına dikkat çekerek, yapılan yanlış olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
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