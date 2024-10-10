Güneş'ten Gelen Fırtına Dünya'yı Etkileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Güneş'ten Gelen Fırtına Dünya'yı Etkileyecek

Güneş\'ten Gelen Fırtına Dünya\'yı Etkileyecek

ABD'li yetkililer, Güneş'ten kopan plazma topunun Dünya'ya çarpmasıyla auroraların gözlemlenebileceğini açıkladı.

10.10.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, Güneş'ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden Shawn Dahl, "Mevcut beklenti, fırtınanın sabah veya öğle saatlerinde, Doğu Zaman Dilimi'nde etkisini göstereceği ve bir sonraki güne kadar sürebileceği yönünde" dedi.

Güneş'ten fırlayan koronel kütle ejeksiyonu (CME), saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu durum nedeniyle, yetkililer G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısında bulundu. G4 seviyesi, en yüksek fırtına seviyesi olan G5'in bir altı. Ancak fırtınanın tam şiddeti, çarpma anına kadar netleşmeyecek. CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında, jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilir ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabilir. Ayrıca yine bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilir.

Fırtınaların etkisiyle, yörüngedeki yaklaşık 5 bin uydunun seviyesinin yeniden ayarlanması gerektiği kaydedildi. Fırtınalar, iyonosferi genişleterek uyduların yavaşlamasına ve yörüngeden sapmalarına neden olabiliyor. Yetkililer, bu tür auroraların en iyi şekilde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Dijital kameralar ve telefonlar, çıplak gözle görünmeyen auroraları görüntüleyebiliyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Teknoloji, Fırtına, Fırtına, Sağlık, Dünya, Güneş, Doğa, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güneş'ten Gelen Fırtına Dünya'yı Etkileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: Güneş'ten Gelen Fırtına Dünya'yı Etkileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.