Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmen, 136 bin 790 aday için bugün sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Güney Afrika'da 29,2 milyon seçmen, 136 bin 790 aday için bugün sandık başına gidiyor

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Güney Afrika\'da 29,2 milyon seçmen, 136 bin 790 aday için bugün sandık başına gidiyor
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 29,2 milyon seçmen, yerel yönetimleri belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy verme 21.00'de sona erecek; 257 belediyede 10 bin 526 meclis üyeliği için 136 bin 790 aday yarışıyor.

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nde seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kayıtlı yaklaşık 29,2 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işleminin saat 21.00'de sona ereceği bildirildi. Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, 257 belediyede toplam 10 bin 526 meclis üyeliği için 136 bin 790 aday yarışacak.

Kaynak: DHA
Güney AfrikaPolitikaDünyaSon Dakika

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