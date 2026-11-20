Güney Afrika'da temmuz ile eylül arasındaki üç ayda 581 kadın öldürüldü. Rakam, ülkenin cuma günü açıklanan son suç istatistiklerinde yer aldı, BBC'nin haberine göre.

Öldürülen kadınların 131'i Johannesburg'un da bulunduğu Gauteng eyaletinde hayatını kaybetti. Bu sayıya, bu yıl Johannesburg ve çevresinde kamuya açık alanlara atılmış halde bulunan 13 kadın da dahil.

GÜNDE ORTALAMA 60 CİNAYET

Aynı istatistiklere göre ülkede toplam cinayet sayısı hafifçe düştü. Polis üç ayda 5 bin 590 cinayet kaydetti; bu, geçen yılın aynı dönemine göre 204 daha az. Yine de ülkede günde ortalama 60 kişi öldürülüyor.

Kadın cinayetlerinin arttığı mı azaldığı mı belli değil; polis, istatistiklerde "ciddi tutarsızlıklar" olduğu gerekçesiyle bu rakamları bir süredir açıklamıyordu. Vekaleten Polis Bakanı Firoz Cachalia, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için "daha büyük çaba" gerektiğini söyledi.

MASKELİ SALDIRGANLAR EVE DALDI

Son olay bu hafta Free State eyaletinde yaşandı. Polise göre Botshabelo kasabasında çarşamba gecesi üç maskeli adam ev sahibini aradı, onu bulamayınca zorla eve girerek içeridekilere ateş açtı. Saldırıda beş kadın ve küçük bir çocuk öldü, ev sahibinin eşi karnından vurularak hastaneye kaldırıldı. Henüz gözaltı yok.

13 KADIN CİNAYETİNDE 8 GÖZALTI

Ülkede infiale yol açan 13 kadın cinayetiyle ilgili ise sekiz kişi gözaltına alındı. Gauteng polis şefi General Tommy Mthombeni, gözaltılardan üçünün her gün koşuya çıktığı Kempton Park'ta kaybolan ve 12 Eylül'de bulunan 38 yaşındaki Elizabeth Moselakgomo'nun ölümüyle ilgili olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa eylülde faillerin bulunması için "hiçbir taşın yerinde bırakılmayacağını" söylemişti. Ramaphosa geçen yıl kadına yönelik şiddeti "ulusal afet" ilan etmişti.

Kaynak: BBC