Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol İçin Gösteriler Düzenlendi

Dünya

GÜNEY Kore'de Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasını isteyenler ile Yoon'u destekleyenler, gösteri düzenledi.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasını isteyenler ile Yoon'u destekleyenler, başkent Seul'de gösteri düzenledi. Gwanghwamun bölgesinde on binlerce Yoon karşıtı ve destekçisi karşı karşıya geldi.