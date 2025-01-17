Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol İfade Vermeyecek

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GÜNEY Kore'de görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'ün, bugün de ifade vermeyeceği duyuruldu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından bu sabah ifadeye çağırılmasına rağmen gitmedi.

Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon, "Devlet Başkanı CIO'nun karşısına çıkmayacak. Tutumunu ilk günkü sorgusunda açıkça anlattı, soru-cevap tarzı bir sorgu talebine yanıt verme gereği ve ihtiyacı görmüyor" dedi.