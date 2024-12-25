Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfade Vermeyi Reddetti

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GÜNEY Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle kendisini bugün yerel saatle 10.00'a kadar ifade vermeye çağıran Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne (CIO) gitmedi. Soruşturma ekibi, Yoon'a yönelik ayaklanma girişimi ve görevi kötüye kullanma suçlamalarını inceliyor.