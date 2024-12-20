GÜNEY Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında yeniden ifade vermeye çağrıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, iş birliği yapmayı reddeden Yoon'u, 25 Aralık Noel günü ifadeye çağırdı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
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