Gürcistan Cumhurbaşkanı Epifani Bayramı Dolayısıyla 613 Mahkumu Affetti

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GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, ülkesindeki Ortodoks Hristiyanların bugün kutladığı Epifani Bayramı dolayısıyla hapishanelerdeki 613 mahkumu serbest bırakacak af kararnamesi imzaladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla ülke genelinde toplam 613 mahkum için af kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, affedilen kişilere, ailelerine dönme ve topluma yeniden uyum sağlama fırsatı verildiğini kaydetti.