Guterres Kıbrıs'a Geliyor - Son Dakika
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Guterres Kıbrıs'a Geliyor

Guterres Kıbrıs\'a Geliyor
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BM Genel Sekreteri Guterres, tarafları müzakere sürecine teşvik etmek için Kıbrıs'a ziyarette bulunacak.

(LEFKOŞA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüştü. Holguin, Guterres'in tarafları yeniden resmi müzakere sürecine teşvik etmek amacıyla Ada'ya geleceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul ederek görüştü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesindeki Erhürman ve Holguin arasında Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan ikili görüşme, bir saat sürdü. Holguin, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"GUTERRES, ÖĞLEDEN SONRA KIBRIS'A GELECEK"

Holguin, açıklamasında, Erhürman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Guterres'i öğleden sonra Kıbrıs'ta beklediklerini açıkladı. Holguin, yarın Guterres'in iki liderle ayrı ayrı görüşeceğini, akşam saatlerinde ise Genel Sekreter'in ev sahipliğinde ortak bir akşam yemeği düzenleneceğini bildirdi.

Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaretin Ada'ya ve çözüm sürecine verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Holguin, "Genel Sekreter, iyi niyet misyonunu yıllardır sürdürüyor. Görev süresi boyunca Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilendi. Buraya, yürütülen çabalara destek vermek ve olası bir resmi müzakere sürecinde ilerleme sağlanabilmesi için tarafları dinlemek amacıyla geldi" ifadelerini kullandı.

Holguin, açıklamasının sonunda Guterres'i Kıbrıs'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sürecin ilerlemesine yönelik umutlarını dile getirdi.

HRİSTODULİDİS GÖRÜŞME

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Temsilcisi Holguin, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Holguin, ziyaretin temel amacının Ada'daki liderleri ve halkı yeniden müzakere sürecine yönlendirmek olduğunu söyledi. Holguín, BM'nin taraflar arasında ortak bir zemin oluşturulabileceğine inandığını belirterek, "Genel Sekreter, Kıbrıslıları müzakerelere başlamaya teşvik etmek için geliyor" dedi.

Holguin, Guterres'in bu akşama doğru Ada'ya ulaşacağını, gün boyunca Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı temasların ise bu ziyarete hazırlık niteliği taşıdığını ifade etti.

"GUTERRES, LİDERLERE HERHANGİ BİR ÇÖZÜM MODEL DAYATMAYACAK"

Holguin, Guterres'in liderlere herhangi bir çözüm modeli dayatmayacağını, asıl hedefin tarafların müzakerelere yeniden başlaması için gerekli siyasi iradeyi ortaya koymalarını sağlamak olduğunu söyledi. BM'nin çözüm sürecine ilişkin iyimserliğini koruduğunu belirten Holguin, bunun kolay bir süreç olmayacağını ancak mevcut fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres Kıbrıs'a Geliyor - Son Dakika

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