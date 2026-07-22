Guterres'ten ABD-Iran İlişkilerine Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres'ten ABD-Iran İlişkilerine Diplomasi Çağrısı

Guterres\'ten ABD-Iran İlişkilerine Diplomasi Çağrısı
22.07.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasındaki gerilim için diplomasi yoluyla çözüm önerdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasındaki askeri gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara 'çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme' çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, son birkaç gündür İran ve ABD arasında devam eden askeri gerilimden derin endişe duyduğunu söyledi. Dujarric, krizin tüm bölge ülkelerini etkilediğini kaydederek, "Kriz, ticaret sistemlerine, insani yardıma erişime, ulaşım maliyetlerine, bu bölge ülkeleri ve ötesinde yakıt ile temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına baskı uyguluyor. Genel Sekreter, özellikle İran'da yapım aşamasındaki bir nükleer santral ile bir su arıtma tesisi dahil sivil altyapıya yönelik saldırılardan ve bölge genelinde Kuveyt ile diğer yerlerdeki enerji santrallerine ve su arıtma tesislerine yapılan saldırılardan da endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

Guterres'in, bu tür saldırıların 'kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini' belirttiğini vurgulayan Dujarric, "Genel Sekreter, bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını bir kez daha yinelemekte ve barışçıl, kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunmaktadır. Taraflar arasında varılacak anlaşma, Hürmüz Boğazı ile çevresindeki uluslararası seyrüsefer haklarının ve özgürlüğünün tam olarak yeniden tesis edilmesini içermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Antonio Guterres, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Sözcü, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Guterres'ten ABD-Iran İlişkilerine Diplomasi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırda 24 kilo skunk ele geçirildi: Sürücüden “İçmek için almıştım“ savunması Tırda 24 kilo skunk ele geçirildi: Sürücüden "İçmek için almıştım" savunması
Çarpışan otomobiller hızını alamadı: İki farklı kapıdan iş yerine böyle daldılar Çarpışan otomobiller hızını alamadı: İki farklı kapıdan iş yerine böyle daldılar
Ahbap soruşturmasında tutuklandı: CHP’nin “gölge bakanı“ Emre Kartaloğlu’nun savunması ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında tutuklandı: CHP'nin "gölge bakanı" Emre Kartaloğlu'nun savunması ortaya çıktı
Esnaftan pes dedirten oyun Marketten alıp ’köy nohudu’ diye satmışlar Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
e-Devlet’te en çok kullanılan hizmet belli oldu e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:21
Banka işlemlerinde yeni karar Ücreti müşteri ödeyecek
Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
06:58
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 08:44:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Guterres'ten ABD-Iran İlişkilerine Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.