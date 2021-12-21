Belgesel çekmek için Rusya'ya giden Türk gazeteciler gözaltına alındı! İnsanlık dışı muamele görüyorlar

Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın 16 Aralık'ta Rusya'da gözaltına alınmasına ilişkin yaşanan olayda, Türk editörlerin eşyalarına en konduğu, bütün verilerinin silindiği ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildiği bildirildi. Editörlere ulaşan GZT ekibi, insan hakları ihlallerinin yaşandığını duyurdu.

GZT ekibine ulaşan Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirilen ve ayrı hücrelere konan editörlere '10 gün gözaltı süresinin ardından' sınır dışı edilecekleri söylendi. Ancak Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

MAHREMİYETLERİ İHLAL EDİLİYOR

GZT ekibine ulaşan Kenzhetay ve Karaçak'tan gelen bilgilere göre, Türk editörlerin gözaltında bulundukları 'geri gönderme merkezinde' insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Karaçak ve Kenzhetay, kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini ve sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ifade etti. Gelen bilgiler arasında, kaldıkları hücrelerin 7/24 kamerayla izlendiği ve mahremiyetlerinin ihlal edildiği de belirtildi.

Rusya'da yapılan haberlerde ise Kenzhetay ve Karaçak'ın 'Rus karşıtı propaganda yürüttüğü, casusluk yaptığı, Türklerin Rus hakimiyeti altında zor şartlarda yaşadığını göstermeye ve İslam'ı yaymaya çalıştığı' iddialara yer verildi.

"TÜRKİ CUMHURİYETLERE GİRDİKTEN SONRA BASKI ARTTI"

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Emin Karaçak Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki cumhuriyetlere girdikten sonra Rus güçlerinin baskılarını artırdığını ifade etti.