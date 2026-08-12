Hakan Fidan Libya'da TSK Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da TSK Görev Komutanlığı'nı ziyaret etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarının ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ülkedeki programının ikinci gününde başkent Trablus'ta bulunan Bakan Fidan, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'na giderek incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
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