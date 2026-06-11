DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki resmi temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan Sofya'da Radev ile Görüştü - Son Dakika
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