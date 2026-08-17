Galatasaray\'dan Amedspor\'a transfer

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül’ü renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 5 kez profesyonel olarak maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı. Ali Turap Bülbül’ün piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösteriliyor.