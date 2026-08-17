Galatasaray'dan Amedspor'a transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray\'dan Amedspor\'a transfer
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray’dan Ali Turap Bülbül’ü kadrosuna kattı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül’ü renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ali Turap Bülbül’e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 5 kez profesyonel olarak maça çıkan genç oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı. Ali Turap Bülbül’ün piyasa değeri 600 bin Euro olarak gösteriliyor. 

Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Amedspor'a transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    adamın sağındakini gözüm tutmadı. kim bu 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar Savcılığın sevk yazısında “Karanlık ilişki ağı“ değerlendirmesi Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar! Savcılığın sevk yazısında "Karanlık ilişki ağı" değerlendirmesi
Cezaevindeki Görkem Duman’dan nişanlısı Sevcan Orhan’a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın Cezaevindeki Görkem Duman'dan nişanlısı Sevcan Orhan'a duygusal doğum günü mesajı: Hasretin içimde yangın
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

21:01
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor
20:51
İBB Davası’nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
İBB Davası'nda savunma yapan şarkıcı Ercan Saatçi: Hayatımda ihale görmedim; nasıl, niye yapılır, bilmiyorum
20:33
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:09
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:15:17. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Amedspor'a transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.