Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Suriye Üzerine Görüşme

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı. Her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulandı. Siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.