Halep\'te Çatışmalar Nedeniyle 14 Bin Kişi Yerinden Edildi

Dünya

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep'te Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, 'durumun giderek kötüleştiğini' ifade etti.

OCHA Suriye ofisi, Suriye'nin Halep şehrinde Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Halep Şehrinde yaklaşık 14 bin kişi yerinden edilmiş olup, çoğunluğu akrabaları tarafından misafir edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındırmak için bir toplu barınak kurulmuştur.

Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır" denildi.

Halep'te 27 Kasım'da başlayan Beşar Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bölge halkı yerinden edilmeler ile karşı karşıya kaldı. HTŞ'ye bağlı muhaliflerin şu ana kadar 50'den fazla yerleşimde kontrolü ele geçirdiği, Halep kent merkezine ulaştığı belirtildi. Muhaliflerin ayrıca Halep'i Şam'a bağlayan M-5 Otoyolu'nu kapattığı ifade edildi.