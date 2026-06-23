Hantavirüs Salgını Son Aşamada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Salgını Son Aşamada

Hantavirüs Salgını Son Aşamada
23.06.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Tedros, MV Hondius gemisindeki hantavirüs salgınının sona yaklaştığını açıkladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'MV Hondius' adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, vaka sayısının sabit kaldığını belirterek, "Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'MV Hondius' adlı yolcu gemisindeki hantavirüs salgınına dair güncel gelişmeleri aktardı. Salgının sona ermek üzere olduğu mesajını veren Ghebreyesus, gemi kaptanı ve mürettebatının büyük bir kısmının karantina sürecini tamamladığını bildirdi.

Hastalanan kişilerin 33 ülke ve bölgedeki 600'den fazla temaslısının izlendiğini belirten Ghebreyesus, söz konusu temaslıların yüzde 80'inden fazlasının 42 günlük takip süresini bitirdiğini kaydetti. Vaka artışının durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, "Vaka sayısı, 3 ölüm de dahil olmak üzere 13'te sabit kaldı. Bu salgını bitirmeye yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus açıklamasında ayrıca, yolcuların güvenliğini sağlamadaki liderlikleri için Kaptan Jan Dobrogowski ve gemi mürettebatına teşekkür etti. DSÖ Genel Direktörü, salgına müdahalede üstlendikleri rol nedeniyle İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve İngiltere'ye de şükranlarını sundu.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Hantavirüs, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hantavirüs Salgını Son Aşamada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti Zıpkınla balık avlarken kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen sanığa 7 yıl 20 gün hapis cezası
Zonguldak’ta sağlık memuru evinde ölü bulundu Zonguldak'ta sağlık memuru evinde ölü bulundu
Taşacak Bu Deniz’de yaprak dökümü Gezep’ten sonra bir isim daha veda etti Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

10:53
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Fenerbahçe’ye kapı gibi stoper
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper
10:25
CHP’nin kalesi İzmir’de Özgür Özel’in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar
10:23
Ankara kulisleri bunu konuşuyor Demirtaş’ın tahliyesi için yeni tarih
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
10:03
Avrupa’da ejderha sıcakları alarmı 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
09:40
Fenerbahçe’de kıyım başladı İki yıldıza “Güle güle“ dediler
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza "Güle güle" dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 10:59:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hantavirüs Salgını Son Aşamada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.