Harry Potter Kılıçları Japonya\'da Geri Çağrıldı

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JAPONYA'da satılan Harry Potter film serisinde yer alan kılıçların replikaları 'gerçek bir kılıç gibi keskin' olduğu ve ülkenin silah yasasını ihlal etmesi sebebiyle geri çağrıldı.

Japonya'da satılan Harry Potter film serisinde yer alan Godric Gryffindor'un kılıcının replikaları 'gerçek bir kılıç kadar keskin' olması ve ülkenin silah yasasını ihlal etmesi sebebiyle geri çağırıldı. Şirketten yapılan açıklamada, kılıçların Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında satıldığı belirtildi. Godric Gryffindor'un kılıcının 350'den fazla replikası, her biri 200 dolardan satıldı. Açıklamada ayrıca, müşterilere kılıçları geri vermeleri ve para iadelerini almaları konusunda yardımcı olunacağı ifade edildi.

Japonya'da silah yasası uyarınca 6 santimetreden uzun bıçak taşımak yasak. Yetkililer, yasayı ihlal edenlerin iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi.