Harvey Weinstein\'a Aleyhindeki Cinsel Saldırı Davaları Düşürüldü

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(ANKARA) - Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki bir çok kadına cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin suç duyurularıyla ilgili Birleşik Krallık'ta açılan 'ahlaksız saldırı' davaları Kraliyet Savcılığı tarafından düşürüldü.

Savcılık, davadaki kanıtları gözden geçirdikten ve "artık gerçekçi bir mahkumiyet olasılığı olmadığı" sonucuna vardıktan sonra bu kararı verdiğini söyledi. Özel Suçlar ve Terörle Mücadele Bölümü Başkanı Frank Ferguson, "Bu davadaki delillerin incelenmesinin ardından Savcılık, Harvey Weinstein'a karşı cezai kovuşturmayı durdurmaya karar verdi" dedi. Ferguson, "Kraliyet Savcılığı'nın, tüm davaları sürekli inceleme altında tutma görevi var ve bu konu özelinde artık gerçekçi bir mahkumiyet ihtimali olmadığına karar verdik. Kararımızı tüm taraflara açıkladık" diye konuştu.

Weinstein 2022 yılında, 1996 yazında Londra'da bir kadına karşı iki kez uygunsuz saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Metropolitan Polisi, o dönemde yaptığı açıklamada, iddia edilen mağdurun şu anda 50'li yaşlarında olan bir kadın olduğunu söylemişti.

72 yaşındaki Weinstein, 2020 yılında ABD'de cinsel istismar iddialarından suçlu bulunarak 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve kadınların eğlence, medya, siyaset ve diğer alanlarda uğradıkları cinsel taciz ve istismar olaylarının anlatıldığı "MeToo hareketi" için bir dönüm noktası olmuştu. Ancak New York Temyiz Mahkemesi, nisan ayında Manhattan'da verilen mahkumiyet kararını iptal ederek, Weinstein'ın adil bir şekilde yargılanmadığını, zira hakimin resmi olarak saldırmakla suçlanmadığı, suçlayıcıların ifadelerine uygunsuz bir şekilde izin verdiğini tespit etti. Weinstein, kasım ayında olası bir yeniden yargılanma ile karşı karşıya.