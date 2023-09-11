Hava gösterisi faciaya dönüştü: İki ölü

Budapeşte'nin yakınındaki Börgönd hava gösterisinde, küçük bir pervaneli uçağın yere düşmesi ve alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin pilot diğerinin yolcu olduğu açıklandı. Ayrıca, kazanın yakınında bulunan bir araçta bulunan 3 kişi ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

DİKEY İNİŞ YAPARKEN YERE ÇAKILDI

Olayın detaylarına göre, 1951 yapımı ABD Ordusu'na ait T-28 Trojan adlı uçak, dikey bir iniş yaparken yere çakıldı ve ardından büyük bir patlama yaşandı. Uçağın çakıldığı ve etraftaki kalabalığın bu trajik olayı izlediği korkutucu anlar kameraya yansıdı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN YAKININA DÜŞTÜ

Polis yaptığı açıklamada, "Küçük uçak, park edilmiş bir araca yakın bir noktada düştü ve yangın çıktı" dedi. Bu üzücü olayın ardından organizatörler, etkinliği iptal etmek zorunda kaldı. Szekesfehervar Belediye Başkanı András Cser-Palkovics, "Bugün yaşananlar, binlerce kişi tarafından sevilen bir günün trajediye dönüştüğü bir acı" dedi.