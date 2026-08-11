Heathrow, İstanbul\'a Yenildi!

Açıklanan yeni verilere göre Londra'daki Heathrow Havalimanı, Avrupa'nın en işlek havalimanı unvanını İstanbul Havalimanı'na kaptırdı.Heathrow, temmuz ayında dört terminalinden 7,86 milyon yolcunun geçiş yaptığını duyurdu.İstanbul Havalimanı'ndan ise Temmuz ayında 8,15 milyon yolcu geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta rekor kırdığını duyurdu.Uraloğlu, havalimanının 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını söyledi.Heathrow Havalimanı'nın yolcu trafiğinin İran savaşından etkilendiği açıklandı. Buna göre temmuz ayında Ortadoğu rotalarında yıllık bazda %20,2'lik bir düşüş yaşandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (Airports Council International) verilerine göre, Heathrow 1996'dan 2019'a kadar Avrupa'nın en işlek havaalanıydı. Koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020'de bu unvanı kaybetti, ancak 2023'te tekrar kazandı ve o zamandan beri bu unvanı koruyordu.Heathrow, iki pistini de neredeyse tam kapasiteyle işletmeye devam ediyor ve üçüncü bir pist inşa etmek için hükümetten izin istiyor.Havalimanı yönetimine göre, genişleme ile yılda 150 milyon yolcuya hizmet verilmesi sağlanacak.Heathrow yönetimi son veriler sonrası, "genişleme gerekliliği hiç bu kadar açık olmamıştı" açıklaması yaptı.Rekabet gücünü korumak ve ekonomik büyüme için bu altyapı yatırımına ihtiyaç olduğu kaydedildi.2025 yılında Heathrow'dan toplam 84,46 milyon yolcu geçiş yaptı.Üçüncü pist için 2029 yılına kadar bir planlama kararı alınması bekleniyor. Üçüncü bir pist yapılmasına ilişkin planlar onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ancak bu öneri; iklim aktivistleri, bölge sakinlerinin büyük bir kısmı ve bazı siyasiler tarafından uzun süredir eleştiriliyordu.Eleştirenler, ilave bir pistin hava ve gürültü kirliliğini artıracağından ve hükümetin yasal bağlayıcılığı olan iklim taahhütlerini ihlal edeceğinden endişe ediyor.Benzer eleştiriler İstanbul Havalimanı'nın yapımı sürecinde de dile getirildi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun Aralık 2014 tarihli teknik raporunda, yaklaşık 7,65 kilometrekarelik alanın yüzde 80'lik bir bölümünü orman ve yüzde 15'lik bir kısmını da maden ile diğer kullanım alanları oluşturduğu belirtildi.Havalimanı Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim 2018'de hizmete açıldı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .