Heathrow, İstanbul'a Yenildi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Heathrow, İstanbul'a Yenildi!

Heathrow, İstanbul\'a Yenildi!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heathrow Havalimanı, Temmuz'da 7,86 milyon yolcu ile Avrupa'nın en işlek havalimanı unvanını kaybetti.

Açıklanan yeni verilere göre Londra'daki Heathrow Havalimanı, Avrupa'nın en işlek havalimanı unvanını İstanbul Havalimanı'na kaptırdı.Heathrow, temmuz ayında dört terminalinden 7,86 milyon yolcunun geçiş yaptığını duyurdu.İstanbul Havalimanı'ndan ise Temmuz ayında 8,15 milyon yolcu geçti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta rekor kırdığını duyurdu.Uraloğlu, havalimanının 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını söyledi.Heathrow Havalimanı'nın yolcu trafiğinin İran savaşından etkilendiği açıklandı. Buna göre temmuz ayında Ortadoğu rotalarında yıllık bazda %20,2'lik bir düşüş yaşandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (Airports Council International) verilerine göre, Heathrow 1996'dan 2019'a kadar Avrupa'nın en işlek havaalanıydı. Koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020'de bu unvanı kaybetti, ancak 2023'te tekrar kazandı ve o zamandan beri bu unvanı koruyordu.Heathrow, iki pistini de neredeyse tam kapasiteyle işletmeye devam ediyor ve üçüncü bir pist inşa etmek için hükümetten izin istiyor.Havalimanı yönetimine göre, genişleme ile yılda 150 milyon yolcuya hizmet verilmesi sağlanacak.Heathrow yönetimi son veriler sonrası, "genişleme gerekliliği hiç bu kadar açık olmamıştı" açıklaması yaptı.Rekabet gücünü korumak ve ekonomik büyüme için bu altyapı yatırımına ihtiyaç olduğu kaydedildi.2025 yılında Heathrow'dan toplam 84,46 milyon yolcu geçiş yaptı.Üçüncü pist için 2029 yılına kadar bir planlama kararı alınması bekleniyor. Üçüncü bir pist yapılmasına ilişkin planlar onlarca yıl öncesine dayanıyor. Ancak bu öneri; iklim aktivistleri, bölge sakinlerinin büyük bir kısmı ve bazı siyasiler tarafından uzun süredir eleştiriliyordu.Eleştirenler, ilave bir pistin hava ve gürültü kirliliğini artıracağından ve hükümetin yasal bağlayıcılığı olan iklim taahhütlerini ihlal edeceğinden endişe ediyor.Benzer eleştiriler İstanbul Havalimanı'nın yapımı sürecinde de dile getirildi.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nun Aralık 2014 tarihli teknik raporunda, yaklaşık 7,65 kilometrekarelik alanın yüzde 80'lik bir bölümünü orman ve yüzde 15'lik bir kısmını da maden ile diğer kullanım alanları oluşturduğu belirtildi.Havalimanı Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümü olan 29 Ekim 2018'de hizmete açıldı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Havacılık, İstanbul, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Heathrow, İstanbul'a Yenildi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
19:01
CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Mirza’nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:56
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
Trump’ın Türkiye’den ayrılışında gizli operasyon: Yemek konteyneriyle uçak değiştirmiş
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 22:32:43. #7.13#
SON DAKİKA: Heathrow, İstanbul'a Yenildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.