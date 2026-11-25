Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera uzay aracı, NASA'nın dört yıl önce rotasından saptırmak için bilerek çarptığı Dimorphos asteroidine ulaştı. BBC'nin haberine göre araç, benzeri görülmemiş çarpışmanın geride bıraktığı hasarı inceleyecek; ilk görüntülerin çarşamba günü yayımlanması bekleniyor.

NASA'nın DART aracı 2022'de, yaklaşık 150 metre genişliğindeki Dimorphos'a saatte 22 bin kilometre hızla çarpmış ve çarpışma anında parçalanmıştı. Asteroit Dünya için tehdit oluşturmuyordu; deneme, gezegenimize yönelen bir göktaşına karşı ne yapılabileceğini görmek için yapılan ilk gezegen savunması testiydi.

10 BİN KİLOMETRELİK ENKAZ İZİ BIRAKTI

Çarpışma o kadar şiddetliydi ki yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğundaki enkaz izi Dünya'daki ve uzaydaki teleskoplarla görüldü. Dimorphos, yaklaşık 730 metre genişliğindeki Didymos adlı daha büyük bir asteroidin çevresinde dönüyor. Çarpışmadan önce bir turunu 11 saat 55 dakikada tamamlıyordu; DART'ın darbesinden sonra bu süre yaklaşık 33 dakika kısaldı.

Hera görevinin baş araştırmacısı Patrick Michel, "Hera, çarpışmanın sonucunu araştırmak için olay yerine dönen bir tür Komiser Columbo" dedi. Michel, DART asteroitte parçalandığı için son durumun bilinmediğini belirterek, "Çarpışma bir krater bırakmış olabilir; öyleyse boyutunu ve derinliğini anlamamız gerekiyor. Ya da asteroidin biçimini tümüyle değiştirmiş olabilir" diye konuştu.

BİR YIL BOYUNCA İNCELEYECEK

Hera önümüzdeki bir yılı Dimorphos'u inceleyerek geçirecek, Didymos'a da bakacak. Araçta, çarpışma bölgesini yakından inceleyip ardından asteroide inecek ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki küçük uydu da bulunuyor. Görevin en önemli işlerinden biri Dimorphos'un kütlesini ölçmek ve darbenin ne kadar etkili olduğunu hesaplamak.

Hera'nın bilim ekibinden gezegen bilimci Prof. Simon Green, elde edilecek bilginin başka bir asteroide çarpmak gerekirse ne olacağını öngörmeye yarayacağını söyledi: "Özelliklerini ölçüp 'Dünya'yı ıskalaması için şu kütlede bir araç, şu hızda, şu kadar erken gönderilmeli' diyebiliriz."

ORTA BOY ASTEROİT BİR KENTİ YOK EDEBİLİR

Bilim insanlarına göre çapı bir kilometreyi aşan en büyük asteroitler küresel yıkıma yol açabilir; Dimorphos büyüklüğündeki orta boy bir asteroit ise bir kenti yok edebilir. DART ve Hera görevlerinde çalışan Carolyn Ernst, en büyük asteroitlerin tespit edildiğini ve hiçbirinin Dünya'ya yönelmediğini, ancak orta boydakilerin hepsinin yerinin bilinmediğini söyledi.

Tehlike oluşturabilecek asteroitleri izlemek için NEO Surveyor adlı uzay teleskobunun 2027'de fırlatılması planlanıyor. Yaklaşık 450 metre uzunluğundaki Apophis asteroidi de 13 Nisan 2029'da Dünya yüzeyinin yalnızca 32 bin kilometre üzerinden geçecek; bilim insanları asteroidin en az 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpmayacağını belirtiyor.

Kaynak: BBC