Himachal Pradesh'te Heyelan Felaketi: Yedi Bina Çöktü - Son Dakika

Himachal Pradesh'te Heyelan Felaketi: Yedi Bina Çöktü

Himachal Pradesh\'te Heyelan Felaketi: Yedi Bina Çöktü
Son Güncelleme: 24.08.2023 14:56

Himachal Pradesh'in Kullu ilçesinde ağır yağışlar nedeniyle meydana gelen bir heyelan felaketi, yedi binanın çökmesine neden oldu. Yaşanan felaketler sonucunda toplamda 13 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda ev zarar gördü. Himachal Pradesh ve Uttarakhand'da ciddi hava durumu uyarıları yayınlandı. Yağışların devam etmesi beklenirken, altyapıda büyük zararlar meydana geldi ve birçok yol geçilmez hale geldi.

Himachal Pradesh'in Kullu ilçesinde ağır yağışlar nedeniyle meydana gelen bir heyelan felaketi, yedi binanın çökmesine neden oldu.

Rahatsız edici görüntüler, bir otobüs durağı yakınındaki yedi yapının çöktüğü anı ve yanında bulunan bir binanın hala risk altında olduğunu gösteriyor. Bu yapılar, olaydan üç gün önce çatlakların görünmesi nedeniyle tahliye edilmişti, bir yetkili olan Ani Naresh Verma'ya göre.

India Today'e göre sürekli yağışlar ve sonrasında meydana gelen heyelanlar, Himachal Pradesh ve Uttarakhand'da toplam 13 yaşamın kaybına neden oldu. Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), her iki eyalet için de ciddi bir hava durumu durumunu gösteren kırmızı ve turuncu uyarı yayınladı.

Himachal Pradesh'de, sağanak yağışlar ve ardışık heyelanların birleşimi, maalesef 12 kişinin ölümüne yol açtı. Başka bir yaşam, Çarşamba günü Uttarakhand'ın Pauri ilçesinde kaybedildi. Bu felaketler ayrıca 400'den fazla yolu kapattı ve çok sayıda eve zarar verdi.

IMD, Shimla dahil altı ilçe için kırmızı uyarı verdi ve önümüzdeki 24 saat içinde "ağır ila çok ağır yağışlar ve aralıklı aşırı ağır yağışlar" öngördü. Ayrıca, dokuz ilçeye (Shimla, Sirmaur, Kangra, Chamba, Mandi, Hamirpur, Solan, Bilaspur ve Kullu) yönelik orta-yüksek şiddetli taşkın uyarısı verildi.

Ayrıca, Perşembe günü için ağır ila çok ağır yağışları öngören turuncu bir uyarı verildi.

Yoğun yağışlara yanıt olarak, Shimla, Mandi ve Solan ilçelerindeki eğitim kurumları Çarşamba gününden itibaren iki gün boyunca tatil edildi. Kaos ortasında, aşırı yağışlar Kullu-Mandi yolu ve Pandoh üzerinden alternatif yolun hasar görmesi nedeniyle Kullu ilçesinde birçok araç mahsur kaldı.

Bu sel felaketi altyapıya büyük zarar verdi, Mandi-Kullu yolu ve Mandi-Pathankot yolunu içeren 709 yol etkilenen güzergahlar arasında yer alıyor. Toplamda, ağır yağışlar nedeniyle 709 yol geçilmez hale geldi, bu da geniş çaplı yıkım ve ölümlere yol açtı. Evler çatlamış, önlem olarak tahliye gerekmektedir.

Monsunun sonuçları oldukça üzücü. Sadece bu ay içinde, Himachal Pradesh yağışla ilgili olaylar nedeniyle 120 yaşamın kaybını yas tuttu. Monsun 24 Haziran'da başladığından bu yana, toplam 238 kişi yaşamını yitirdi ve eyalette hala 40 kişi kayıp durumda.

Abdullah Teymur
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