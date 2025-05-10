HİNDİSTAN'da hükümetin, Pakistan ile süren gerginlik nedeniyle ülkedeki 24 havalimanının kapalı kalma süresini 15 Mayıs'a kadar uzattığı bildirildi.
Sivil Havacılık Bakanlığı, 10 Mayıs'a kadar kapalı kalması planlanan 24 havalimanının, yeni kararlar doğrultusunda 15 Mayıs'a kadar işletilmeyeceğini açıkladı.
Karar, Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Ludhiana, Bhuntar, Kishangarh, Patiala, Shimla, Jaisalmer, Pathankot, Jammu, Bikaner, Leh ve Porbander gibi şehirlerdeki 24 havalimanını kapsıyor.
Son Dakika › Dünya › Hindistan 24 Havalimanını 15 Mayıs'a Kadar Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
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