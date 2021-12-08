Hindistan Başbakanı Modi, Genelkurmay Başkanı Rawat için taziye mesajı paylaştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat için taziye mesajı yayınladı. Modi, Rawat için "Gerçek bir vatansever" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Başbakanı Modi, şu ifadelere yer verdi: "General Bipin Rawat'ı, eşini ve Silahlı Kuvvetler'in diğer personelini kaybettiğimiz Tamil Nadu'daki helikopter kazası beni derinden üzdü. Hindistan'a büyük bir özenle hizmet ettiler. Düşüncelerim acılı aileleriyle. Bipin Rawat seçkin bir askerdi. Gerçek bir vatansever olarak silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik aygıtlarımızı modernize etmeye büyük katkıda bulundu. Stratejik konulardaki kavrayışları ve bakış açıları olağanüstüydü. Vefatı beni derinden üzmüştür."