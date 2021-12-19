Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi!

Neredeyse bütün tropikal ülkelerde yetiştirilebilen Hindistan cevizi, hem besin değeri hem de tadı nedeniyle çok sık tüketilen bir besin. Hindistan cevizi üretimi en fazla Endonezya, Hindistan ve Filipinler'de yapılır. Tropikal ülkelerin yanı sıra; Sri Lanka, Malezya, Fildişi Sahilleri ve Tayland gibi ülkelerde de yetişmeye uygundur.

İÇERİSİNE BALIK VE YAVRULARI GİRDİ

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Hindistan ceviziyle ilgili ilginç bir durum ortaya konuldu. Tamamının kapalı olduğu bilinen Hindistan cevizinin içerisine giren balık ve yavruları, büyük şaşkınlık yarattı.

NASIL GİRDİKLERİ BİLİNMİYOR

Balık ve yavrularının, Hindistan cevizinin içerisine nasıl girdiği bilinmiyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hindistan cevizinin herhangi bir yerinde delik oluştuğunu ve balıkların o delikten girmiş olabileceğini ifade etti.