Hindistan'da genç kız, kendisini taciz eden adama terlikle vurarak dövdü

Hindistan'daüniversite öğrencisi olan genç kız, Cuma günü Udupi ilçesinde kendisini takip edip taciz eden adamı terlikle yüzüne vurarak dövdü. Genç kızın kendisini taciz eden adama vurduğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra genç kız büyük alkış aldı. Videoda, ismi Nazeer olarak açıklanan tacizciyi vatandaşların tuttuğu ve genç kızın da yüzüne terlikle vurduğu görülüyor.Bu sırada Nazeeri kendisini tutan insanlara kendisini bırakmaları için yalvardığı duyuluyor.

İddiaya göre, Nazeer genç kızı yurttan çıkıp üniversiteye gittiği sırada takip etti. Genç kız, Nazeer'in kendisini rahatsız ettiğini fark edince çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Nazeer, yakaladı, Genç kız da yüzüne terlikle vurdu. Toplanan kalabalığın kaçmasına izin vermediği Nazeer, polis tarafından gözaltına alındı. kızın yurttan üniversiteye giderken kendisini takip etti. Kız, adamın düzensiz davranışını belirttiğinde, birkaç yerli insan toplanarak yardıma koştu ve şüpheliyi yakaladı. Nazeer daha sonra polise teslim edildi.