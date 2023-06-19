Hindistan'da okul müdürü cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Hindistan'da okul müdürü cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Hindistan'da okul müdürü cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

19.06.2023 09:23

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Dungarpur ilçesinde bir devlet okulunun müdürü, cinsel içerikli film izledikten sonra 6 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı.

İsmi Ramesh Chandra Katara olarak açıklanan müdür, başka bir kız çocuğunun velisinin Dungarpur polis karakoluna şikayette bulunmasının ardından gözaltına alındı.

SORGUDA BAĞIMLI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Sanık, Ramesh Chandra Katara olarak sorgusu sırasında polise şok edici açıklamalarda bulundu. Sapkın müdür, polise cinsel içerikli film bağımlısı olduğunu ve film izledikten sonra kıza cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

DİĞER ÖĞRENCİLER DE TACİZE UĞRAMIŞ

Şikayet tutanaklarında başka bir öğrenci, tatil sırasında okul ile ilgili bir mesele bahanesiyle müdür tarafından çağrıldığını ifade etti. İddiaya göre, müdür genç kıza cinsel tacizde bulundu. Aynı şekilde, diğer kızlar da bilgisayar dersleri gibi çeşitli bahanelerle müdürün odasına çağrıldı ve benzer cinsel istismara uğradılar.

SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Rajasthan Milli Eğitim Bakanlığı, olayı utanç verici olarak tanımladı ve müdürün yargılanma sürecini yakından takip edeceklerini açıkladı.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da okul müdürü cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Altının gram fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu
10:36 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu
10:35 Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarda kızamığa bağlı ölüm iddiaları asılsızdır
10:31 Sağlık Bakanı Koca, kızamığa bağlı ölüm iddialarını yalanladı
10:31 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı
10:26 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı! Transferin önünde tek bir engel var
10:14 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
10:09 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 11:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da okul müdürü cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement