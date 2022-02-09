Hindistan'daki başörtüsü tartışmasına Nobel Barış Ödüllü Malala destek verdi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsünün sınıflarda yasaklanmasından sonra Müslüman öğrencilerin protestosuyla başlayan olaylara Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai destek verdi. Malala, "Kızların başörtüsüyle okula gitmesine izin vermeyi reddetmek korkunç" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaleti hükümeti kararıyla sınıflarda başörtüsünün yasaklanması sonrasında büyüyen protesto olaylarına 2014 Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai'den destek geldi. Yousafzai Müslüman öğrencilerin basına verdiği röportajdan bir cümle alıntı yaparak sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda " 'Okul bizi eğitim ve başörtüsü arasında seçim yapmaya zorluyor.' Kızların başörtüsüyle okula gitmesine izin vermeyi reddetmek korkunç. Kadınların nesneleştirilmesi devam ediyor - daha az veya daha fazla giyindikleri için. Hintli liderler Müslüman kadınların marjinalleştirilmesini durdurmalı" dedi.

OKULLAR 3 GÜN KAPATILDIBüyüyen olaylar sonrasında Karnataka Baş Bakanı Basavaraj S Bommai ise açıklama yaparak "Tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okulların ve kolejlerin yönetimine ve ayrıca Karnataka halkına barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum. Önümüzdeki üç gün boyunca tüm lise ve kolejlerin kapatılması emrini verdim" ifadelerini kullandı.ÖĞRENCİLER EYALET KARARININ İPTALİ İÇİN YÜKSEK MAHKEMEYE BAŞVURDUKarnataka Eyalet Eğitim Bakanı Nagesh BC dün yaptığı açıklamada "Eyalet hükümetinin üniforma politikası konusundaki tutumu çok açık. Bazı öğrencilerin bu konuda Yüksek Mahkeme'ye verdikleri dilekçenin dinlenmesi sürüyor. Hükümet, kanun ve düzeni korumak için 9-12 standartları dahilinde 3 gün tatil ilan etti. Herkesten barışı korumasını talep ediyorum" dedi.OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Başbakan Narendra Modi'nin sağcı Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) görevde olduğu Karnataka'nın Udupi kentinde, devlete ait bir lisede 6 genç öğrencinin başörtüsü taktıkları için derse girmesinin yasaklanmasını protesto etmeye başlamaları dünya gündeminde yer aldı. Başörtüsü yasağı diğer okullardaki Müslüman öğrenciler ve diğer kentlerdeki halk tarafından tepki aldı ve protestolar diğer kentlere de sıçradı.