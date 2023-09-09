Hindistan, G-20 Zirvesi'ne yeni ismi ''Bharat'' ile katıldı

Hindistan'da gerçekleştirilen G-20 zirvesinin açılış konuşmasını yapan Başbakan Narendra Modi'nin önündeki isimliğe Hindistan yerine "Bharat" yazıldı.

ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSU

Hükümet, yeni ismi ilk kez kullanırken, ülkede başbakanın Hindistan yerine farklı bir isim kullanmasının anayasaya uygun olup olmadığı tartışılıyor. Parlamentonun, 18-22 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan özel oturumda Hindistan'ın adını Bharat olarak yeniden adlandırma kararı alması bekleniyor. Hindistan Anayasası şu anda ülkeden "Hindistan, yani Bharat..." olarak söz ediyor, ancak bunun yalnızca 'Bharat' olarak değiştirilmesi yönündeki talep giderek artıyor.

İLK KEZ G-20'DE KULLANILDI

Özellikle hükümeti destekleyenler arasında artan bu talep, G-20 zirvesine de damga vurdu. Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirilen G-20 zirvesinin açılış konuşmasını yapan Başbakan Narendra Modi'nin önündeki isimliğe Hindistan yerine Bharat yazdırdı. Böylece, Bharat ismi ilk kez kullanılmış oldu.

"HİNDİSTAN İSMİ İNGİLİZLER TARAFINDAN VERİLDİ"

Times of India, "Başbakan Modi G20 açılış konuşması için Bharat'ı kullandı" başlığını atarken, Hint ABP News yayın organı "Bu yeni başlangıçların göstergesi mi?" ifadesini kullandı.

İktidar partisi BJP'den Harnath Singh Yadav, ülke ismine dair açıklamasında, "Hindistan"ın İngilizler tarafından kendilerine verildiğine, "Bharat"ın ise kendi kültürlerinin sembolü olduğuna dikkat çekti.