Hindistan'da yıldırım isabet eden 24 kişi öldü, 23 kişi yaralandı 65

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu yıldırım isabet eden 24 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 24 KİŞİ ÖLDÜ

Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.

İLK KEZ BU KADAR YAĞIŞ ALDI

Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.