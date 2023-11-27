Hindistan'da yıldırım isabet eden 24 kişi öldü, 23 kişi yaralandı 65

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu yıldırım isabet eden 24 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.
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