Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı

10.10.2022 14:22

Hindistan'ın Kharkuva köyündeki evinin tuvaletinde timsahla karşılaşan adam çığlık çığlığa dışarı kaçtı. Olay yerine gelen köylüler evden çıkmayan timsahı iple sürükledi.

Kharkuva köyünde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod adlı adam, evinin tuvaletine girmek istedi. Fakat içeri girdikten bir süre sonra çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Rathod başına gelen korkunç durumu hemen köylülerine haber verdi.

HEMEN TOPLANDILAR

Arkadaşlarının çağrısı üzerine eve gelen köylüler, tuvaletteki timsahı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Timsahın bir süre kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyen Kharkuva köylüleri, istediklerini alamayınca yeni bir yöntem denedi.

Tuvalete giren adam, içeride timsahla karşılaşması sonrası çığlık çığlığa dışarı kaçtı

İP ATIP ZORLA ÇIKARDILAR

Köylüler, bölgedekilerin de korkmaya başlamasının ardından ipi yuvarlak bir halka biçimine getirerek timsahın başından gövdesine geçirdi. İlk başta kaçan timsah daha sonra ipe yakalandı. Timsahın evden çıkarılmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı.

Tuvalete giren adam, içeride timsahla karşılaşması sonrası çığlık çığlığa dışarı kaçtı
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SON DAKİKA: Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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