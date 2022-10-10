Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı

Kharkuva köyünde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod adlı adam, evinin tuvaletine girmek istedi. Fakat içeri girdikten bir süre sonra çığlıklar içerisinde dışarı kaçtı. Rathod başına gelen korkunç durumu hemen köylülerine haber verdi.

HEMEN TOPLANDILAR

Arkadaşlarının çağrısı üzerine eve gelen köylüler, tuvaletteki timsahı görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Timsahın bir süre kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyen Kharkuva köylüleri, istediklerini alamayınca yeni bir yöntem denedi.

İP ATIP ZORLA ÇIKARDILAR

Köylüler, bölgedekilerin de korkmaya başlamasının ardından ipi yuvarlak bir halka biçimine getirerek timsahın başından gövdesine geçirdi. İlk başta kaçan timsah daha sonra ipe yakalandı. Timsahın evden çıkarılmasıyla birlikte herkes rahat bir nefes aldı.