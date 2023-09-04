Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı

Hindistan\'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı
Son Güncelleme: 04.09.2023 20:33

Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 14 kişi yaralandı. Eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Bölgedeki şiddetli yağışların 3 gün daha süreceği öğrenildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 6, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan eyalet genelinde 2 saatte 61 bin yıldırımın düştüğü ve 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek üç günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi. Bölge sakinlerine sık sık uyarılar yapılırken, gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

Yıldırım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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