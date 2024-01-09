Hindistan\'nın en tanınmış çete lideri kendi adamları tarafından sokak ortasında öldürüldü

Hindistan'ın Pune şehrinde Sharad Mohol, isimli çete lideri finansal anlaşmazlıklar yaşadığı kendi adamları tarafından sokakta kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Cuma günü saat 13.30 sularında, 40 yaşındaki Mohol, sokakta yürüdüğü sırada 3 veya 4 kişi olan saldırganlar tarafından pusuya düşürüldü.

Göğsüne ve kafasına mermi isabet eden Mohol çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı, fakat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili sekiz şüpheliyi gözaltına aldı ve şüphelilerden üç tabanca, üç şarjör ve beş mermi ele geçirdi.

Suç dünyanın en tanınan kişilerinden biri olan Mohol, cinayet soygun gibi çok suçtan kaydı bulunuyor.

Cinayetin işlendiği Pune şehrinin bağlı olduğu Maharashtra eyaletinin Maharashtra Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Devendra Fadnavis, devlet olarak çete suçları ile kararlı bir mücadele ederek çete çatışmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.