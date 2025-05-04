Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı yasakladı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalatı yasakladı

Hindistan, Pakistan\'dan yapılan tüm ithalatı yasakladı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki saldırının ardından Pakistan ile tüm ithalatı yasakladı. Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın bildirisine göre, Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların ithalatı, transit geçişi ve serbest ithalatı, ikinci bir emre kadar yasaklandı. Yasak, derhal yürürlüğe girdi ve 'ulusal güvenlik ve kamu politikası' gereği alındı.

04.05.2025 10:26
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HİNDİSTAN, Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırının ardından Pakistan ile yapılan tüm ithalatı ikinci bir emre kadar yasakladı.

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, "Pakistan menşeli veya bu ülkeden ihraç edilen tüm malların, doğrudan ya da dolaylı ithalatı, transit geçişi, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın, ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, yasağın derhal yürürlüğe gireceği belirtilerek, söz konusu kararın 'ulusal güvenlik ve kamu politikası' gereği alındığı kaydedildi.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca, Pakistan'dan hava ve kara yoluyla gelen tüm posta ile kargoların alımının askıya alındığını, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişinin ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaretinin yasaklandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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