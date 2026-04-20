Hindistan\'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü, 6 yaralı

20.04.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Virudhunagar bölgesine bağlı Kattanarpatti köyündeki özel üretim tesisinde yaşanan patlamanın, işçilerin fabrikanın ön verandasında ham maddeleri işlediği sırada meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası çıkan alevlerin kısa sürede tüm alana yayıldığı belirtildi.

23 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre 23 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ağır yaralanan 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden kimliği belirlenenlerin 16’sının kadın, 3’ünün erkek olduğu ifade edildi.

YASA DIŞI ÇALIŞMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında fabrikanın pazar günü yasa dışı şekilde açık tutulduğu ve işçilerin çalıştırıldığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını, sorumluların yakalanması için 4 özel ekibin görevlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

