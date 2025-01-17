Hiroshima\'da Orman Yangını: Soruşturma Başlatıldı

Dünya

JAPONYA'nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde orman yangını çıktı.

Japonya'nın Hiroshima eyaletindeki Etajima şehrinde yerel saat ile 09.40 sıralarında orman yangını çıktı. Arazinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir atış sahasının sınırları içinde olduğu ve yangın sırasında patlayıcı eğitimi yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını belirtti.