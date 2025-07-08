Hırvatistan\'da Fırtına Feribotu Çarptı

HIRVATİSTAN'ın Split kentinde fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle feribotun çarptığı tekne battı.

Hırvatistan Split Liman İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribotun, limanda bekleyen bir katamaran ve tekneye çarptığı bildirildi. Yetkililer, kaza sonucu teknenin battığını ancak ölü veya yaralı olmadığını belirtti.