Hong Kong'da fırtına felaketi! 50'den fazla kişinin bulunduğu gemi ikiye bölündü

Chaba Fırtınası, Hong Kong'ta hayatı durma noktasına getirdi. İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

BAZILARI KENDİ İMKANLARIYLA GEMİYİ TERK ETTİ

Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkanlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

BİRÇOK İŞ YERİ KAPANDI

Hong Kong'ta şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.