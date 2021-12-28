Hong Kong'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.26 ton ketamin ele geçirildi

Hong Kong polisi, Lei Yue Mun bölgesinde Hong Kong Deniz Polisi ve Narkotik Büro'nun desteğiyle düzenlediği operasyonda 1.26 ton ketamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 107 milyon dolardan fazla olduğu aktarıldı.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, "Hong Kong Polisi, 1.26 ton ketamin ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değeri 107 milyon dolar olarak hesaplandı. Uyuşturucunun miktarı, şu ana kadar tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olarak kayda geçti" denildi. Operasyon kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 3'ünün Hong Konglu, birinin ise Hintli olduğu aktarıldı. Polis, uyuşturucu ticaretinin hayat boyu hapis cezasıyla sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.