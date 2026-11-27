Hong Kong'da yolcu taşıyan yüksek hızlı bir feribot, dümen kontrolünü kaybettikten sonra Tsing Yi Adası açıklarındaki yüzer rıhtıma çarptı. AA'nın aktardığına göre Hong Kong polisi, kazada 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çarpmanın şiddetiyle feribotun ön kısmı geriye doğru büküldü. Daily Express'in aktardığı olay yeri görüntüleri, teknenin rıhtıma hızla girdiği noktada burnunun ağır hasar gördüğünü gösteriyor.

ŞENZEN YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza ihbarı polise yerel saatle 09.25'te ulaştı. Feribot, Hong Kong Adası'nın Sheung Wan semtindeki Hong Kong-Makau Feribot Terminali'nden kalkmıştı. Hong Kong Free Press'in haberine göre teknenin varış noktası, Çin anakarasındaki Şenzen kentinin Shekou limanıydı.

Aynı yayın, yerel basına dayanarak kazaya karışan teknenin iki liman arasında sınır ötesi sefer yapan "Xin Xun Long Er Hao" adlı hızlı feribot olduğunu yazdı.

Daily Express'in aktardığına göre South China Morning Post'a konuşan kaynaklar, kaptanın çarpmadan kısa süre önce dümenin arızalanması nedeniyle tekneye söz geçiremediğini söyledi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ

Feribotta 40 yolcu bulunuyordu. Olay yerine ulaşan acil yardım ve kurtarma ekipleri yaralıları yakındaki hastanelere kaldırdı.

Daily Express'in haberine göre polis, yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Hong Kong Free Press ise yaralılar arasında iki çocuğun da bulunduğunu yazdı.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.