Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Şam'a giden Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani sürdü. Üzerinde takım elbise bulunduğu dikkatlerden kaçmayan Ebu Muhammed el-Culani'nin Kalın'ı Şam'da araçla gezdirdiği görüntüler büyük ses getirdi.
Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.
HTŞ Lideri Golani,çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camii'ne gitmişti.
Son Dakika › Dünya › HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi - Son Dakika
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