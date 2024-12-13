HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

Esad rejimini deviren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani, Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arabayla gezdirdi. Culani'nin takım elbiseyle otomobili kullandığı görüntüler büyük ses getirdi.

13.12.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA CULANİ VARDI

Şam'a giden Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani sürdü. Üzerinde takım elbise bulunduğu dikkatlerden kaçmayan Ebu Muhammed el-Culani'nin Kalın'ı Şam'da araçla gezdirdiği görüntüler büyük ses getirdi.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Emevi Camii'nde namaz kılan İbrahim Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

HTŞ Lideri Golani,çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camii'ne gitmişti.

HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:06 Restoranlarda harcama limiti dönemi Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz Restoranlarda harcama limiti dönemi! Bir çaya 1500 TL ödeyebilirsiniz
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
06:05 Duvara çarpan otomobil alev aldı 4 kişi yanarak can verdi Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi
01:46 ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Blinken’ı kabulüne ilişkin açıklama ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama
14:15 Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
13:55 Kripto para borsası HTX’e Türkiye’den erişilemiyor: HTX kapandı mı Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
13:54 CHP’li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog
13:47 Toplu taşımada tek karta geçiliyor Toplu taşımada tek karta geçiliyor
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
13:39 Kylian Mbappe’nin ’’Tecavüz’’ davasında karar çıktı Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 09:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.