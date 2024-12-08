HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim - Son Dakika
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Dünya

HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim

HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim

Suriye televizyonlarından açıklama yapan HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, ''2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız'' dedi. Colani'nin ''Gelecek bizim'' dediği aktarıldı.

08.12.2024 18:35
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kenti kontrolü altına almayı başardı.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarken nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

HTŞ LİDERİ: 2011'DE BAŞLADIĞIMIZ YOLA DEVAM ETMEYE KARARLIYIZ

Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTL) lideri Ebu Muhammed el Colani, ülkedeki televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yaptı. El Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı.

Savaş ve Çatışma, Ebu Muhammed, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uvys Bdr:
    istedikleri zaman işid istedikleri zaman el nusra ve istedikleri zaman htş 22 18 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Sizin geçmişimiz karanlık olduğu gibi geleceğinizde karanlık. İpiniz ABD ve İsrail’in elinde. Boş boş konuşuyorsunuz. 18 9 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Bunlarda bukelemun gıbı isim degıştırıyorlaar 16 9 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Kudurmayın aşı maşı yok 11 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Şimdilik sizin… 9 6 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    insan tipi yok amq 7 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    İŞİD TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ADI HTŞ OLMUŞ 9 2 Yanıtla
  • k K:
    gelecek sizindegil siz büyük israilin kurulmasi için suriyede esadi devirdiniz 3 2 Yanıtla
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