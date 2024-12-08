27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kenti kontrolü altına almayı başardı.
Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarken nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTL) lideri Ebu Muhammed el Colani, ülkedeki televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yaptı. El Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim - Son Dakika
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