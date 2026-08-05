Hürmüz Boğazı İçin Geçici Anlaşma Yolda

(ANKARA) - ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması konusunda İran ve Umman ile yürütülen geçici anlaşmayı bugün açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Axios'un iki bölgesel kaynak ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması konusundaki müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi. ABD, İran ve Umman ile yürütülen geçici anlaşmayı bugün açıklamayı hedefliyor.

Habere göre üzerinde çalışılan düzenleme, ilk aşamada 60 günlük geçici bir anlaşma öngörüyor. Bu doğrultuda, Basra Körfezi yönüne giden gemiler Hürmüz Boğazı'nda İran karasularındaki kuzey koridorunu, Körfez'den çıkan gemiler ise İran ile koordinasyon içinde Umman karasularındaki güney koridorunu kullanacak. Geçişlerden bu süre boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Tarafların ayrıca boğazın orta hattındaki deniz mayınlarının 30 gün içinde temizlenmesi için birlikte çalışması, daha sonra ise bu hattın kalıcı bir düzenleme kapsamında çift yönlü kullanıma açılması hedefleniyor.

Axios'a göre geçici anlaşmanın süresi tarafların mutabakatıyla 60 günün ötesine uzatılabilecek. Haberde ayrıca, diplomatik girişimlerin başarısız olması halinde ABD yönetiminin İran'a yönelik geniş çaplı askeri saldırı seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, Umman ile İran arasındaki görüşmelere ek olarak Katar, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da arabuluculuk sürecine katkı sağladığı belirtildi. Beyaz Saray'ın müzakerelerde aktif rol oynadığı, son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi arasında bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildiği aktarıldı.

Axios'a göre Arakçi hafta sonu anlaşmaya prensipte onay verdi ancak nihai karar için İran liderliği ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayı beklendi ve onay süreci dün tamamlandı.

PETROL FİYATLARI DİPLOMASİ BEKLENTİSİYLE GERİLEDİ

İran ile Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi, petrol fiyatlarını da aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,3 düşüşle 79,36 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,7 gerileyerek 75,77 dolara indi ve her iki gösterge de son üç haftanın en düşük seviyesinde kapandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Umman ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz nihai anlaşmaya varılmadığını belirtirken, Hazine Bakanı Scott Bessent anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini söyledi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de diplomatik çözüm çabalarının sürdüğünü açıklarken, Katar Emiri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin azaltılması ve Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik adımları ele aldığı bildirildi.