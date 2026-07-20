Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a Deniz Ablukası Başlattı - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a Deniz Ablukası Başlattı

Husiler Kızıldeniz\'de Suudi Arabistan\'a Deniz Ablukası Başlattı
20.07.2026 16:28  Güncelleme: 16:29
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın 12 yıllık ablukasına misilleme olarak Kızıldeniz'de deniz ablukası başlattı. Kararın derhal yürürlüğe girdiği ve benzer uygulamalar devam ederse karşılıkların süreceği bildirildi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a karşı Kızıldeniz'de deniz ablukası başlattıklarını duyurdu. Husiler abluka kararını Yemen'e yönelik kuşatma ve kısıtlamalara misilleme olarak aldıklarını bildirdi.

DENİZ ABLUKASI BAŞLATTIKLARINI DUYURDULAR

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası başlattıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, televizyondan yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının "derhal yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

Saree, ablukanın gerekçesi olarak Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına uyguladığını öne sürdüğü kuşatma ile Yemen limanları ve havalimanlarına yönelik kısıtlamaları gösterdi.

"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

Açıklamada, kararın "göze göz, dişe diş" anlayışıyla alınan bir misilleme olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik uygulamalarının devam etmesi halinde benzer karşılıkların süreceği ifade edildi.

Husilerin kararı, geçen hafta örgütün kontrolü altındaki bir havalimanının Suudi Arabistan tarafından bombalandığı suçlamasının ve ardından Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a Deniz Ablukası Başlattı - Son Dakika

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