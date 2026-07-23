Husilerin Kızıldeniz\'deki Saldırıları Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki iki Suudi gemisine saldırı duyurmasının ardından petrol ve doğalgaz fiyatları keskin bir şekilde yükseldi.Ham petrolün varil fiyatı Haziran başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Suudi haber ajansı, Encelia isimli bir tankerin vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını doğruladı. Husiler, Layla isimli bir tankerin daha hedef alındığını açıkladı. Grubun askeri sözcüsü Yahya Seri, deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gemilerin insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığını söyledi.İran destekli grup, Suudi Arabistan'a karşı Kızıldeniz'de "deniz ambargosu" ilan ettiğini duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Kızıldeniz'de gemi trafiğini aksatma girişimi halinde Husilerle "ilgilenileceğini" uyarısını yapmıştı.Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), tanker saldırılarından birinin, Suudi Arabistan'ın Al Shuqaiq kenti açıklarında yaklaşık 130 km mesafede yapıldığını duyurdu.UKMTO, saldırının yangına yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.Türk Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz'da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'la dayanışma mesajında, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'la yürüttüğü ve Körfez'deki Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına yol açan savaş sırasında Kızıldeniz, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatı açısından kritik önem kazandı.Husilerin oluşturduğu tehdit şimdi uluslararası deniz taşımacılığında daha fazla aksama yaşanması riskini beraberinde getiriyor. Bölgede devam eden çatışmalar, küresel akaryakıt fiyatlarında şimdiden önemli dalgalanmalara yol açtı.Ablukanın ilan edilmesinden bu yana en az yedi petrol tankeri Yemen açıklarından geri döndü.Husiler ise, "yaklaşık 10 gemiyi geri çekilmeye ve geldikleri yere dönmeye zorladıklarını" öne sürdü.Kızıldeniz'deki aksamalar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin fiilen durduğu bir dönemde yaşanıyor.İran ve ABD Haziran ayında askeri operasyonların durdurulması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve takip eden 60 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması amacıyla bir mutabakat metni imzalamıştı.Ancak belgenin imzalanmasından üç hafta sonra Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırması ve ABD'nin buna saldırılarla karşılık vermesinin ardından ateşkesin "sona erdiğini" ilan etti.ABD Başkanı Donald Trump, ikinci haftasına yaklaşan karşılıklı saldırılarda, Tahran'ın Hürmüz'de bir gemiyi hedef alması halinde İran'a ait köprü veya elektrik santralini imha etmekle tehdit etmişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .