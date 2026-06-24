IAEA Başkanı: İran Nükleer Tesisleri Denetlenecek - Son Dakika
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IAEA Başkanı: İran Nükleer Tesisleri Denetlenecek

IAEA Başkanı: İran Nükleer Tesisleri Denetlenecek
24.06.2026 14:31
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Rafael Mariano Grossi, İran'daki nükleer tesislerin IAEA müfettişleri tarafından denetleneceğini açıkladı.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki nükleer tesislerin, ajans müfettişleri tarafından denetleneceğini bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde düzenlenen basın toplantısında, İran'daki nükleer tesislerin denetlenip denetlenmeyeceğine ilişkin konuştu. İki taraftan farklı açıklamalar yapılmasını 'söz savaşı' olarak değerlendiren Grossi, İran'daki nükleer tesislerin, ajans müfettişleri tarafından denetleneceğini söyledi. Grossi, "Siyasi açıklamaları anlayabiliyorum, bunlar gerçekliğin bir parçası ancak size hatırlatmak ve dikkatinizi çekmek istediğim temel nokta; taraflarca imzalanmış bir mutabakat zaptının var olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya IAEA Başkanı: İran Nükleer Tesisleri Denetlenecek - Son Dakika

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