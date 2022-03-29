ICRC Sözcüsü Morris DHA'ya konuştu: Mariupol'da insani dram çok büyük - Son Dakika

Mariupol kentinde ve Ukrayna genelindeki insani drama ilişkin son gelişmeleri anlattı. Morris, Mariupol'da acilen ateşkesin tesis edilmesi ve insani koridor açılması gerektiğini belirterek, "Buradaki insani dram çok büyük. Bu, insanların ailelerine bakabilmek için imkansızlıklarla karşı karşıya kaldıkları bir ölüm kalım mücadelesi" dedi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rus birliklerince kuşatıldı. Uluslararası ve yerel kaynaklar, kentte Rus kuşatması sonrası yüzbinlerce insanın mahsur kaldığını ifade ediyor. Kentte henüz insani bir koridorun oluşturulması konusunda tarafların anlaşma sağlamamış olması ve insani yardımların bölgeye ulaşamaması nedeniyle mahsur kalanların büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Mariupol'daki ihtiyaç sahibi Ukraynalılara ulaşmak için girişimleri sürdüren ICRC'nin sözcüsü Matthew Morris, "Buradaki insani dram çok büyük. Bu, insanların ailelerine bakabilmek için imkansızlıklarla karşı karşıya kaldıkları bir ölüm kalım mücadelesi. Yardım getirmek ve ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sağlamak için taraflar arasında acilen bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Mariupol'deki yüzbinler için ateşkesin sadece birkaç saat değil, günlerce sürmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca siviller için güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yer, zamanlama, rotalar ve diğer ayrıntılar konusunda özel anlaşmalara ihtiyaç var" dedi.

"TARAFLAR ANLAŞABİLİRSE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"Morris, Mariupol'a 320 kilometre uzaklıktaki Dnipro ve 220 kilometre uzaklıktaki Zaporijya 'da ICRC ekiplerinin olduğunu, tarafların anlaşma sağlaması halinde yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. "Bu çatışmanın taraflarıyla devam eden bir diyaloğumuz var. Bunun ayrıntıları gizli kalmalıdır" diyen Morris, "Ancak unutmayalım ki, uluslararası insancıl hukuk hala geçerlidir. ICRC, taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya uygulanmasının hiçbir şekilde garantörü değildir ve olamaz. Biz tarafsız bir aracıyız. Sivillerin güvenli geçişi konusunda taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırıyoruz. Taraflar sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya devam etmelidir. Sürekli insani yardım erişimi ve operasyonları kolaylaştırılmalıdır. Bu, yaşlılar, engelliler gibi Ukrayna kentlerinde kalanların ve ayrıca tahliye edilenlerin saldırıdan korunması gerektiği anlamına geliyor. ICRC'nin sivillerin güvenli geçişini kolaylaştırmasına yardımcı olması için, tarafların sadece prensipte değil, aynı zamanda ayrıntılar ve parametrelerde de kendi aralarında anlaşmaları gerekir" ifadelerini kullandı."UKRAYNA'DA 10 FARKLI BÖLGEDEYİZ"Morris, ICRC çalışanlarının ve gönüllülerin Ukrayna'da 10 farklı bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti. "Ukrayna'daki acil ihtiyaçları karşılamak için müdahale gücümüzü büyük ölçüde artırıyoruz" diyen Morris, "Krizin tırmanmasından bu yana 300 tondan fazla tıbbi malzeme, gıda ve yardım malzemesi geldi ve bölgeye 140 ek personel yerleştirdik. Mevcut krizden önce 600 personel vardı. Şu anda Ukrayna'da 10 farklı bölgedeyiz. Ateşkes olmasa bile tarafların sivil acıları sınırlamak için atabilecekleri pratik adımlar var. Mariupol gibi şehirlerden güvenli geçişi sağlayacak somut anlaşmalar. Taraflar, uluslararası insani hukuka göre, kontrolleri altındaki kişilerin yardıma erişimini sağlamak veya yardıma izin vermekle yükümlüdür. Hastaneler, okullar, su tesisleri ve elektrik altyapısı dahil olmak üzere sivil altyapının saldırılardan korunması gerekiyor" dedi.





- Morris